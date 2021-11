Ranocchia: «Davanti siamo pericolosi. Milan? Pensiamo allo Sheriff»

Andrea Ranocchia ha parlato del derby con il Milan alla vigilia del match contro lo Sheriff. Le parole del difensore nerazzurro

Intervenuto ai microfoni di Inter Tv, Andrea Ranocchia ha parlato del derby di domenica e del match di Champions League contro lo Sheriff. Le dichiaarzioni del difensore.

RANOCCHIA – «Mi aspetto una gara tosta, lo Sheriff ha individualità importanti e noi dovremo concedere il minimo possibile per portare a casa i tre punti. Per noi è una settimana importante, ma prima di pensare al Milan dobbiamo concentrarci sulla gara di domani. Dietro abbiamo ritrovato solidità, ora dobbiamo continuare così, perché davanti abbiamo gli uomini per creare sempre qualcosa di pericoloso».