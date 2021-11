Mazzola scalda il derby: «Quando giocavo pensavo solo a battere il Milan»

Sandro Mazzola, ex storico giocatore dell’Inter, ha parlato del Derby con il Milan, soffermandosi sull’importanza in ottica classifica

Intervistato da DerbyDerbyDerby, l’ex storico giocatore dell’Inter, Sandro Mazzola, ha parlato dei nerazzurri e del Derby che si giocherà domenica sera a San Siro con il Milan.

DERBY – «Secondo me domenica la classifica non conterà. Il derby è una partita a sè. Ricordo quando lo giocavo io ai miei tempi: pensavo solo a vincere contro il Milan, perché sapevo quanto ci tenevano i tifosi».

DERBY DECISIVO – «No, è troppo presto. Per me lo scudetto, in ogni caso, se lo giocano Inter, Milan e Napoli».