Ranking Uefa – Il Milan perde un’altra posizione, c’è un’altra squadra che potrebbe superare a breve i rossoneri

L’assenza dalle competizioni continentali sta presentando il suo amaro conto al Milan in termini di posizionamento nel Ranking UEFA per club. I rossoneri, che in questa stagione non hanno potuto accumulare punti preziosi non partecipando a Champions League, Europa League o Conference League, stanno progressivamente perdendo terreno nella classifica che determina le teste di serie nei futuri sorteggi europei.

La situazione è emblematica della difficoltà di mantenere alto il coefficiente UEFA senza il contributo delle notti internazionali. Attualmente, il Milan ha visto la sua posizione raggiunta dalla Fiorentina. La squadra viola, impegnata in Conference League, ha eguagliato i rossoneri a quota 66.000 punti, grazie ai risultati ottenuti sul campo.

La Minaccia della Vecchia Signora

Il quadro si fa ancora più preoccupante guardando immediatamente alle spalle del club meneghino. Subito dietro, infatti, si staglia la Juventus di Spalletti, che vanta 62.250 punti e occupa la 26ª posizione. I bianconeri, seppur con un margine ridotto, sono ancora in corsa per accumulare punti, rendendo un ulteriore sorpasso – quello della Vecchia Signora ai danni del Milan – una possibilità concreta nel giro di poche giornate, in base all’andamento delle coppe.

Già da inizio stagione, i rossoneri hanno perso tre posizioni complessive nel Ranking, un dato che evidenzia la rapidità con cui si deteriora il coefficiente quinquennale in assenza di nuovi risultati europei che lo sostengano.

L’Imperativo di Allegri: Tornare in Europa

Per il Milan di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina per rilanciare il progetto, l’obiettivo stagionale non è solo di prestigio, ma di vitale importanza anche in ottica futura. L’imperativo categorico è un immediato ritorno nelle coppe europee, con una priorità assoluta sulla qualificazione alla UEFA Champions League.

Tornare nell’élite del calcio continentale non solo garantirebbe introiti economici fondamentali, ma interromperebbe l’emorragia di punti nel ranking, permettendo al club di ricostruire la sua credibilità internazionale e di evitare di partire dalle fasce più basse nei prossimi sorteggi. La corsa per i primi quattro posti in campionato è dunque molto più di una questione sportiva: è una necessità strategica per il futuro del Milan.