Juventus Sporting Lisbona 1-1: Araujo spaventa i bianconeri, Vlahovic salva Spalletti. Il resoconto del match

Juventus Sporting Lisbona 1-1: Vlahovic regala un punto prezioso ai bianconeri di Spalletti dopo l’iniziale vantaggio di Araujo

La Juventus di Spalletti non va oltre l’1-1 contro lo Sporting Lisbona allo Stadium, nonostante una «bella prova» dei bianconeri.

Lo svantaggio iniziale arriva con una grande azione dello Sporting, finalizzata dal sinistro vincente di Araujo. Il pareggio dei bianconeri arriva al 35′, dopo un martellamento offensivo: un’ottima palla di Thuram per Vlahovic, accostato in estate al calciomercato Milan, permette al serbo di insaccare con forza in area, fissando l’1-1.

La ripresa è più tattica e offre meno emozioni. La chance più grande per la Juventus arriva al 92′, quando Kalulu, ex Milan, pesca David, ma il suo colpo di testa è respinto in angolo da Rui Silva. L’ultima occasione, sul mancino di Kostic, è deviata da Morita.

La partita si chiude sul pareggio, un risultato che lascia l’amaro in bocca ai bianconeri.