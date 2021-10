Raiola: «Fischi vergognosi. Donnarumma non ha fatto niente di male»

Mino Raiola parla dei fischi a San Siro durante la semifinale di Nations League. Le parole del procuratore di Gianluigi Donnarumma

Mino Raiola è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport per parlare dei fischi che il suo assistito Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, ha ricevuto al Meazza durante la semifinale di Nations League. Le sue parole.

«È vergognoso che una parte della tifoseria se la sia presa con un ragazzo che non ha fatto niente di male, la cui colpa sarebbe semplicemente quella di aver esercitato il diritto di libera scelta. Perché altri motivi per fischiarlo non ce ne sono… È molto triste, strano e vergognoso quello che è successo allo stadio».

