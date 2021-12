Raiola: «Con un giocatore come Haaland possiamo influenzare il mercato»

L’agente Mino Raiola, ai microfoni di Sport 1, ha parlato del futuro di Erling Haaland e di come la sua scelta potrà influenzare

L’agente Mino Raiola, ai microfoni di Sport 1, ha parlato del futuro di Erling Haaland e di come la sua scelta potrà influenzare il calciomercato internazionale.

FUTURO HAALAND – «Ci abbiamo pensato per due anni. Abbiamo le idee chiare su dove dovrebbe andare Erling e, naturalmente, guardiamo a ciò che il mercato ha da offrire. Sarei un cattivo agente se non lo facessi. Possiamo influenzare il mercato con un giocatore come Erling».

SOPRANNOME PIZZAIOLO: «Ecco la storia del pizzaiolo (ride, ndr), tutti affermano che sono un pizzaiolo. Sai cosa? Non ho fatto una sola pizza in vita mia. Non so nemmeno come farla. Ma ho portato molte pizze agli ospiti del ristorante dei miei genitori. Il ristorante dei miei genitori è stata la scuola della mia vita. Ebbi una grossa discussione con Sinisa Mihajlovic, che giocava nell’Inter, e nel Milan c’era Ibra. Dopo un derby, Mihajlovic disse stupidaggini su Zlatan e se qualcuno attacca i miei giocatori è come se attaccasse me. Così abbiamo iniziato a litigare e Mihajlovic a un certo punto disse: “Cosa vuole il pizzaiolo?” Tutto nacque così…».