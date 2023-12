Radosavljević esalta Jovic: «È un giocatore da gare importanti»

Sportitalia.com ha intervistato Aleksa Radosavljević. Il giornalista serbo ha esaltato così le qualità di Jovic

«Intanto sono contento che abbia trovato il gol, Pioli lo conosce e ci lavora ogni giorno. Jović è un giocatore da grandi gare. Penso a quella stagione all’Eintracht Francoforte in Europa League in cui segnava di continuo gol decisivi. Anche in semifinale contro il Chelsea, anche se poi arrivò la sconfitta ai rigori. O ai playoff di Nations League tra Scozia e Serbia, anche qui i rigori non sorrisero, ma lui segnò un gol importante. È appunto un giocatore adatto ai momenti importanti. Crede molto in sé stesso ma pecca nella continuità».

FIORENTINA – «Era arrivato subito dopo Vlahovic e tutti si aspettavano tanti gol. Ma Jović è un attaccante molto diverso da Dusan, giocano una tipologia di calcio del tutto differente. Mentre al Real non ha avuto abbastanza occasioni, anche se lì forse non ha avuto il giusto impatto psicologico. A Jović non piace la pressione, infatti credo in squadre più piccole come Atalanta, Torino o Lazio direbbe la sua. Basta vedere quanto bene ha fatto a Francoforte»

MILAN – «Va considerato che in rossonero è il vice di Giroud. Però altri gol può certamente farli. Lo stesso Pioli aveva detto che era da tempo nella lista del Milan. Se lo cercavano da tempo significa che può stare in quel contesto»