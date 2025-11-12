Rabiot, spunta il retroscena che infiamma i tifosi rossoneri! Allenamenti extra a Milanello per il derby. E il francese ha deciso di abitare...

Rabiot, c’è il retroscena che infiamma i tifosi rossoneri: domicilio a due passi da Milanello e allenamenti extra a Milanello

Il Milan e lo staff tecnico guidato da Massimiliano Allegri sono totalmente focalizzati sul recupero di Adrien Rabiot, la cui assenza ha pesato enormemente sulla media punti rossonera. La speranza è di averlo al top della forma per il cruciale Derby contro l’Inter del 23 novembre.

Ciò che rassicura il club è la professionalità indiscutibile del centrocampista francese, che sta dimostrando un impegno esemplare nel suo percorso riabilitativo.

Vita Varese, Cuore Milanello

Rabiot ha scelto di non lasciare nulla al caso: da giorni, trascorre la quasi totalità delle sue ore a Milanello. Ha addirittura lavorato intensamente nel centro sportivo due giorni fa, anche in assenza della squadra. Questa dedizione è facilitata dalla sua scelta di vita: Rabiot vive vicino a Varese, a «due passi da Milanello», permettendogli una vicinanza logistica che agevola il lavoro extra.

Questa meticolosità è ciò che lo rende un elemento insostituibile per il Milan, come evidenziato anche da Ambrosini, che ha lodato la sua «gamba» e la sua «capacità di leggere i momenti» della partita.

Il recupero di Rabiot non è solo una questione tattica, ma anche mentale: la sua presenza in campo è sinonimo di concentrazione e serve a non essere «superficiale», qualità che il Milan ha palesemente perso nelle ultime uscite contro le squadre minori. L’obiettivo è riavere il Rabiot “indiavolato” per affrontare l’Inter e rilanciare l’assalto allo Scudetto.