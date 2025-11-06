Rabiot Milan, la decisione ufficiale della Francia per la sosta nazionali: la mossa di Deschamps. Le ultimissime notizie

Milan e Nazionale, un filo diretto che si rinnova: Didier Deschamps ha ufficializzato le sue scelte per i prossimi impegni della Francia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Ucraina e Azerbaigian. L’elenco del commissario tecnico transalpino conferma la fiducia in due pedine fondamentali del club rossonero, sebbene l’attenzione si concentri anche sull’assenza pesante di un altro centrocampista molto noto.

Tra i pali, la presenza di Mike Maignan è una certezza: l’estremo difensore del Milan si conferma uno dei pilastri inamovibili della selezione francese. La sua leadership e le sue straordinarie parate sono un valore aggiunto per i Bleus, che puntano a blindare il passaggio alla fase finale della competizione.

In attacco, torna a vestire la maglia della Nazionale un altro tassello cruciale per il Milan di Allegri e Tare: Christopher Nkunku. L’attaccante, grazie anche alle sue recenti prestazioni in campionato, si è guadagnato la chiamata di Deschamps, arricchendo un reparto offensivo già stellare che annovera, tra gli altri, il fenomeno Kylian Mbappé e la rivelazione Bradley Barcola. La convocazione di Nkunku è un segnale importante per il giocatore e per il club rossonero, che vede riconosciuto il valore dei suoi elementi a livello internazionale.

La lista dei convocati, tuttavia, registra una nota dolente: l’assenza di Adrien Rabiot. Il centrocampista è indisponibile a causa dell’infortunio subito circa un mese fa proprio durante un impegno con la Francia, un problema che lo sta tenendo ai box anche con il Milan, creando qualche grattacapo tattico ad Allegri. Il forfait di Rabiot apre spazio a centrocampo a Eduardo Camavinga, al recuperato N’Golo Kanté e al giovane talento Warren Zaïre-Emery.

La Francia, inserita in un girone non particolarmente insidioso, scenderà in campo con l’obiettivo di fare bottino pieno nelle due sfide. Contro l’Ucraina si prospetta un match più equilibrato, mentre l’Azerbaigian rappresenta sulla carta un ostacolo meno proibitivo. Deschamps sembra orientato a un modulo offensivo per esaltare il talento dei suoi attaccanti, come dimostra la ricca selezione di punte a disposizione. Maignan e Nkunku si preparano, dunque, a lasciare Milanello per rispondere alla chiamata della patria, con la speranza di tornare a Milano integri e carichi per la ripresa del campionato.