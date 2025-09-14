Rabiot, che impatto a Milanello: Allegri è già convinto. Ipotesi a sorpresa per il Bologna

Rabiot ha già convinto mister Massimiliano Allegri, spunta un’ipotesi a sorpresa verso Milan Bologna di domenica

Le prime ore a Milanello possono essere decisive, e a quanto pare lo sono state per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, nuovo acquisto del Diavolo, ha subito impressionato lo staff tecnico e, in particolare, l’allenatore Massimiliano Allegri, noto per la sua attenzione maniacale ai dettagli. Secondo le indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, la condizione fisica del giocatore ha lasciato tutti a bocca aperta, ben al di sopra delle aspettative per un calciatore che si è unito da poco al gruppo.

La forma smagliante di Rabiot potrebbe stravolgere i piani iniziali di Allegri. Il tecnico toscano, infatti, sta seriamente valutando la possibilità di schierare il francese titolare già nella prossima partita di campionato contro il Bologna. Un’opzione che, se confermata, sarebbe una sorpresa, ma che testimonia la volontà dell’allenatore di sfruttare al massimo la disponibilità e la preparazione atletica del neo-acquisto.

L’inserimento di Rabiot nell’undici titolare potrebbe avere un impatto diretto su un altro protagonista della rosa. A farne le spese, secondo il quotidiano sportivo, potrebbe essere l’esterno offensivo Christian Pulisic. Il calciatore statunitense, un’ala rapida e talentuosa, è rientrato solo ieri dalla lunga e faticosa trasferta negli Stati Uniti, un viaggio che ha inevitabilmente inciso sul suo recupero fisico. La stanchezza accumulata potrebbe spingere Allegri a preservare il “Capitan America” del calcio, concedendogli un turno di riposo per averlo al top nelle prossime uscite.

Questa situazione mette in evidenza la profondità della rosa a disposizione del club rossonero, un aspetto cruciale per affrontare una stagione lunga e impegnativa. La competizione interna è alta e stimolante, e l’arrivo di un giocatore del calibro di Rabiot, capace di abbinare tecnica e fisicità, non fa che alzare ulteriormente il livello.

Il Milan, sotto la guida di Allegri, sembra voler partire forte, e l’eventuale esordio dal primo minuto di Rabiot contro i rossoblu sarebbe un segnale chiaro in tal senso. La scelta di Allegri, se confermata, dimostrerebbe la sua fiducia nel centrocampista francese e la sua propensione a prendere decisioni coraggiose, basate unicamente sullo stato di forma dei suoi atleti. L’attesa per la formazione ufficiale è alta, e il nome di Rabiot è quello che fa più discutere in queste ore.