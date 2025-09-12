Infortunio Leao, decisione definitiva: out contro il Bologna. Allegri riflette, loro possono sostituire il portoghese

Infortunio Leao, arriva la decisione definitiva: il portoghese salterà la gara di domenica contro il Bologna. Giocano Pulisic e Gimenez?

La notizia dell’assenza di Rafael Leão per la partita contro il Bologna non è certo stata una sorpresa gradita per Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan. Dopo la pausa per le nazionali, il tecnico sperava di poter contare nuovamente sul suo talentuoso esterno portoghese. Tuttavia, la delicata lesione al polpaccio che Leão sta curando richiede la massima cautela. Come lo stesso giocatore ha confermato, non c’è alcuna intenzione, né da parte del club né da parte sua, di affrettare il rientro e correre il rischio di un infortunio più grave che allungherebbe ulteriormente i tempi di recupero. Questa prudenza dimostra la serietà con cui il club, sotto la nuova gestione del DS Igli Tare, sta affrontando la situazione.

L’assenza di Leão apre le porte a una conferma per la coppia d’attacco vista nelle ultime uscite contro Cremonese e Lecce. Si tratta di Santiago Gimenez e Christian Pulisic. Allegri ha deciso di puntare ancora su di loro, un premio non solo per le ottime prestazioni fornite con la maglia del Milan, ma anche per la loro forma smagliante mostrata con le rispettive nazionali. Gimenez e Pulisic stanno vivendo un momento di forma eccezionale, come testimoniato dai loro recenti successi e dalla loro crescente condizione atletica, che migliora di settimana in settimana. Questa crescita costante è un segnale molto positivo per il Milan e per il suo progetto tecnico, che vede in Allegri e Tare due figure centrali per il rilancio del club ai vertici del calcio italiano.

La fiducia di Allegri in questa nuova coppia offensiva è tale che il Corriere dello Sport ha voluto sottolinearlo con un titolo evocativo e d’impatto: “Gimenez-Pulisic, attacco oceanico”. Questa espressione sottolinea la potenza e la portata internazionale dei due attaccanti, entrambi provenienti dall’altra sponda dell’Oceano Atlantico: il messicano Gimenez e l’americano Pulisic. Questa scelta tattica non solo offre ad Allegri soluzioni offensive diverse e dinamiche, ma garantisce anche una continuità di rendimento in un momento cruciale della stagione. Il Bologna di Vincenzo Italiano è un avversario rognoso, capace di mettere in difficoltà chiunque, e il Milan avrà bisogno di tutto il suo potenziale offensivo per conquistare i tre punti.

In definitiva, sebbene l’infortunio di Leão sia una tegola non indifferente, offre l’opportunità a Gimenez e Pulisic di consolidare il loro ruolo da protagonisti. La loro intesa in campo sta crescendo e la loro forma fisica è in continua ascesa. Con Allegri in panchina e Tare in dirigenza, il Milan sta costruendo le basi per un futuro solido e vincente. La partita contro il Bologna sarà un test importante per l’attacco del Milan, e gli occhi di tutti saranno puntati su questa coppia d’oro. La speranza è che possano confermare le aspettative e guidare i rossoneri verso un’altra vittoria, dimostrando che la forza del Milan non si basa su un solo giocatore, ma sulla qualità e sulla profondità dell’intera rosa.