Rabiot Milan, il centrocampista ha raccontato il perché ha rinunciato a giocare la Champions League: Allegri decisivo. Le ultimissime

Adrien Rabiot, la pedina di spessore voluta da Igli Tare direttore sportivo e Massimiliano Allegri allenatore per il centrocampo rossonero, ha svelato i retroscena che lo hanno portato a lasciare il palcoscenico della Champions League per sposare il progetto del Milan. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il francese non ha nascosto la complessità della sua decisione, ma ha ribadito la convinzione nelle ambizioni rossonere.

«Ci ho riflettuto. La scorsa stagione ho dato tutto per riportare il Marsiglia in Champions League con l’idea di giocarla» ha ammesso Rabiot, sottolineando come il desiderio di competere ai massimi livelli fosse forte. Nonostante l’obiettivo raggiunto con il club francese, la chiamata del Milan ha ribaltato le sue priorità. «Avrei potuto firmare in vari club che la disputano, ma il Milan è un club mitico con grandi ambizioni».

È chiaro che a spingere l’ago della bilancia verso Milano sia stato il piano a lungo termine orchestrato da Allegri. L’allenatore, infatti, è la vera garanzia dietro questa scelta. Rabiot ha evidenziato come il tecnico stia «costruendo un progetto triennale per tornare ai vertici», dando una prospettiva solida al suo arrivo.

L’impegno, tuttavia, non è solo sul futuro. La priorità assoluta è il presente, come richiesto dal tecnico e sposato dal centrocampista: «la priorità di tornare subito in Champions e fare il massimo quest’anno in campionato, che per me significa lottare per lo scudetto». Le parole di Rabiot non lasciano spazio a mezze misure: nonostante l’assenza della Coppa dalle grandi orecchie, l’obiettivo è chiaro e ambizioso fin da subito. La fiducia del francese nelle proprie qualità e in quelle della squadra è alta: «Abbiamo la qualità per farlo». Una dichiarazione forte che inietta entusiasmo e pone il Milan tra i contendenti principali per il titolo, confermando come la scelta di Rabiot sia un atto di fede nel rilancio del club targato Allegri e Tare.