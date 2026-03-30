Rabiot, allarme rientrato: nessun infortunio, semplice gestione. Il centrocampista sarà subito a disposizione del Milan

Rabiot, per il centrocampista non c’è alcun infortunio. Allarme rientrato e countdown verso il big match contro il Napoli

Dopo il timore iniziale suscitato dalle parole di Didier Deschamps, che avevano fatto ipotizzare un possibile infortunio, il Milan ha prontamente spento ogni polemica. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società rossonera ha rassicurato l’ambiente spiegando che si è trattato di una semplice gestione dei carichi di lavoro, concordata per evitare rischi inutili in un momento cruciale della stagione.

Il club ha voluto tranquillizzare i tifosi sulla condizione fisica dell’ex juventino attraverso contatti informali, volti a placare i dubbi nati in nazionale. Non esiste, infatti, nessun allarme medico e il giocatore ha seguito un programma personalizzato solo a scopo precauzionale.

Rabiot subito in gruppo, nessun problema fisico

Il tecnico rossonero potrà dunque contare sul suo perno di centrocampo già nei prossimi giorni. Le rassicurazioni filtrate dall’ambiente milanista chiariscono che il francese «ritroverà il campo già alla ripresa degli allenamenti», confermando la sua piena integrità fisica.

In casa rossonera filtra grande ottimismo per il rientro del calciatore. La risposta del club alle indiscrezioni è stata netta: «Nulla di preoccupante, semplice gestione». Queste parole chiudono definitivamente il caso, permettendo alla squadra di preparare i prossimi impegni con la massima serenità e con un Rabiot in più nel motore.