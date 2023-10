Rabiot a DAZN: «Vittoria che pesa tanto, felice della fascia da capitano»

Il centrocampista della Juve, Adrien Rabiot, ha detto la sua dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri contro il Milan

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il fischio finale di Milan-Juve, Adrien Rabiot si è espresso così sul successo dei bianconeri.

VITTORIA – «Pesa tanto questa vittoria. Volevamo anche dimostrare che ci siamo, che quest’anno abbiamo l’obiettivo di finire tra le prime quattro e anche di più e questo passa da certe partite. Molto bene l’atteggiamento, anche se in 11 contro 10 non abbiamo mollato un centimetro. Così dobbiamo affrontare tutte le partite».

FASCIA DA CAPITANO – «Sono felice, è il mio quinto anno qui. Amo questo club, avere la fascia per me è un onore per la storia di questo club. Sono contento dopo la vittoria, continuiamo così senza mollare, il campionato è lungo ma con questo atteggiamento ci credo».

LOCATELLI IN LACRIME – «E’ emozionato e felice, mi aveva detto che sei anni fa aveva giocato qui e aveva segnato per il Milan contro la Juve. Gli abbiamo detto che doveva segnare per noi, era il momento per lui di far gol oggi. E’ stato bellissimo».

ALLEGRI SHOW – «Cerco di essere sempre concentrato negli ultimi minuti, ma il mister è così. Ha sempre voglia di vincere e di dare il 100% fino alla fine. Ci dà energia così, è bravo il mister».

FAGIOLI E DANILO IN TRIBUNA – «Siamo una squadra, tutti insieme. Sappiamo cosa è successo a Nicolò ma è con noi tutti i giorni, vogliamo vincere anche per lui e lo sosteniamo. Danilo spero torni alla prossima, ma se non c’è lui il capitano lo faccio io».