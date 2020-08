Quotidiano sportivo: «Una follia tira l’altra, si accende il mercato»

Quotidiano sportivo: giovedì 20 agosto, si accende il mercato, gol a peso d’oro, quattro stelle per il grande intrigo

«Una follia tira l’altra. Gol a peso d’oro, quattro stelle per il grande intrigo» – così l’apertura in prima pagina dell’edizione del Quotidiano sportivo in edicola questa mattina.

Tra i giocatori in primo piano, ecco anche Ibrahimovic, coinvolto nella trattativa per il rinnovo con il club di Via Aldo Rossi. Il Milan avrebbe alzato la proposta (ecco di quanto) e lo svedese sarebbe ad un passo dalla permanenza.