Quotidiano Sportivo: Milan con il Lille, super chance per blindare il primato

Quotidiano Sportivo: tra qualche ora il Milan scenderà in campo a San Siro contro il Lille. Una vittoria, permetterebbe di…

«Milan con il Lille, super chance per blindare il primato» – è questo il titolo in primo piano dell’edizione del Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina.

Stefano Pioli vorrebbe optare per il turnover ma non rinuncia a Zlatan Ibrahimovic. Il gigante svedese sarà la guida della squadra anche in questa gara. Chance per Tonali dal primo minuto, al posto di Bennacer. Torna Brahim Diaz, ormai un’altalena tra lo spagnolo e Calhanoglu, rispettivamente tra Europa League e Serie A.