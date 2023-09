Formazioni ufficiali Lituania Serbia: la scelta su Jovic. Il rossonero parte dalla panchina per la sfida di qualificazioni

Alle 20:45 ci sarà il fischio iniziale di Lituania Serbia, partita valevole per le qualificazioni agli Europei 2024. Per quanto riguarda la formazione serba, in panchina l’attaccante del Milan Luka Jovic. Le formazioni ufficiali:

Lituania (4-2-3-1): Gertmonas; Lasickas, Lekiatas, Girdvainis, Beneta; Verbickas, Gineitis; Slivka, Golubickas, Cernych; Paulauskas.

Serbia (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Milenkovic, Veljkovic, Babic; Zivkovic, Ilic, Gudelj, Mladenovic; Tadic, Milinkovic-Savic; Mitrovic.