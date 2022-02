ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Quagliarella non al top: possibile cambio di modulo per Milan-Sampdoria. Ecco la mossa di Giampaolo

Fabio Quagliarella non è al massimo e potrebbe partire dalla panchina in occasione del match di domani contro il Milan. Il capitano della Sampdoria scalpita per tornare in campo, ma il tecnico Marco Giampaolo non vuole rischiare.

Le sensazioni della vigilia preannunciano un possibile cambio di modulo, con la Sampdoria che si schiererebbe in campo sulla base di un 5-3-1-1: Stefano Sensi agirebbe dietro l’unica punta Francesco Caputo.