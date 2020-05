La Puma ha da poche ore presentato la nuova maglia della Nazionale italiana di calcio, una trama che ricorda quella del Milan 2020/2021

La nuova divisa dell’Italia per Euro 2021 è pronta ad essere svelata, intanto il solito Foot Headlines ha mostrato in esclusiva alcune anticipazioni dell’ultima opera targata Puma che ricorda, nella trama, quella già mostrataci in precedenza per la maglia Milan 2020/21.

Come per quella rossonera, dove tra le fibre del tessuto si possono intravedere richiami alla pavimentazione del Duolo di Milano, anche in quella azzurra è presente un riferimento ai mosaici tradizionali e all’architettura del Rinascimento.