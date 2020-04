Nelle ultime ore stanno rimbalzando diverse foto sul web dell’ipotetica maglia del Milan per la stagione 2020/21

Anche se il campionato attuale non si è ancora concluso causa Coronavirus, il merchandising sportivo non si è fermato e per questo si sta parlando, per il mondo Milan, della maglia per la stagione 2020/21.

Secondo quanto riportato da DailyMilan su Twitter la divisa appare molto simile a quella utilizzata durante la stagione 2011/12.