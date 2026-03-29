HANNO DETTO
Pulisic deluso dopo Stati Uniti Belgio: «Devo fare sicuramente meglio. Sulle occasioni mancate…»
Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato dopo la pesante sconfitta in amichevole dei suoi Stati Uniti contro il Belgio: le dichiarazioni
Notte fonda ad Atlanta per gli Stati Uniti di Christian Pulisic, travolti in amichevole da un Belgio straripante (2-5). Per il capitano a stelle e strisce, la sfida del Mercedes-Benz Stadium si è trasformata nell’ennesimo capitolo di un inizio anno stregato: nonostante alcune buone occasioni capitate sui suoi piedi, l’attaccante del Milan non è riuscito a sbloccarsi, prolungando un digiuno di reti con la maglia della nazionale che dura ormai dal lontano novembre 2024.
Una crisi realizzativa che riflette il momento difficile vissuto in rossonero, dove Pulisic è ancora a secco di marcature dall’inizio del 2026. Al termine del match, Pulisic non ha nascosto la propria frustrazione ai microfoni di ESPN, assumendosi le responsabilità per la sconfitta.
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PAROLE – «Certo, sono deluso. Devo concretizzare le mie occasioni. Non sono occasioni facili, ma in certi momenti mi aspetto di fare meglio, senza dubbio. Dobbiamo battere squadre come questa se vogliamo avere la possibilità di arrivare lontano ai Mondiali».