Pulisic brucia le tappe: importante indiscrezione da Milanello, l’americano preme per rientrare. Prossime ore decisive

Pulisic, l’americano potrebbe bruciare le tappe e rientrare nella gara di domenica sera contro la Roma: prossime ore decisive

Arrivano notizie più incoraggianti, sebbene ancora prudenti, sulle condizioni di Christian Pulisic. L’esterno americano, la cui assenza ha pesato tantissimo sull’attacco del Milan, sta gradualmente migliorando e si riaccende una flebile fiammella in vista del big match di domenica sera contro la Roma.

Come riportato da Sky Sport, per Pulisic «c’è una piccolissima speranza per Milan-Roma». Una possibilità che fino a poche ore fa sembrava quasi azzerata, specialmente considerando che il recupero dell’americano era stato definito «molto complicato» e Allegri si stava già orientando a puntare sull’avanzamento di Loftus-Cheek come soluzione d’emergenza.

Pulisic, la tabella di marcia di Allegri

Inizialmente, il tecnico Massimiliano Allegri sperava di poter riavere Pulisic in gruppo «dal prossimo lunedì», in modo da averlo a disposizione per la successiva gara contro il Parma, l’ultima prima della sosta per le Nazionali. La possibilità di anticipare questo rientro, anche solo per una convocazione d’emergenza contro i giallorossi, testimonia la fretta con cui il Milan cerca di colmare le sue lacune offensive.

Pulisic è una pedina fondamentale per la sua fantasia, la sua capacità di saltare l’uomo e di essere decisivo in zona gol. Il suo rientro, anche solo per un breve spezzone di gara, darebbe ad Allegri un’opzione preziosa per cambiare l’inerzia del match.

Allenamenti decisivi

La decisione finale sulla sua disponibilità non arriverà prima della fine della settimana. «I prossimi allenamenti saranno fondamentali per capire l’eventuale disponibilità del giocatore già contro i giallorossi». Lo staff medico monitorerà attentamente la risposta del muscolo al carico di lavoro.

Se l’americano non dovesse farcela, si unirebbe a Rabiot (che punta il Parma) e lascerebbe Allegri nell’emergenza totale, con il dubbio su Tomori e la crisi di Giménez. Avere Pulisic, anche solo in panchina, sarebbe un segnale fortissimo per l’ambiente e per gli avversari.