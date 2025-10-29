Loftus Cheek Milan, il calciatore inglese ha convinto contro l’Atalanta: da quel che filtra contro la Roma… Le ultimissime notizie

Il momento no di Santiago Gimenez sta costringendo Massimiliano Allegri a una profonda riflessione in vista della delicata sfida di campionato contro la Roma. Con il centravanti messicano ancora a secco di gol e le sue prestazioni sempre più deludenti, il tecnico del Milan, in accordo con il Direttore Sportivo Igli Tare, sta valutando soluzioni tattiche estreme per infondere nuova vita al reparto offensivo. L’ipotesi più concreta, riportata dalla Gazzetta dello Sport, è l’avanzamento di Ruben Loftus-Cheek.

L’inglese, ieri sera contro l’Atalanta, ha avuto un impatto eccellente subentrando a partita in corso. Loftus-Cheek ha mostrato vivacità e capacità di dare la scossa alla fase offensiva, doti che, unite alla sua prestanza fisica, lo rendono una candidata perfetta per una posizione più avanzata. L’idea tattica sarebbe quella di schierare l’inglese in un ruolo più vicino a quello di seconda punta o trequartista d’attacco, affiancando un Rafael Leao le cui condizioni fisiche restano da valutare a causa di un problema all’anca.

Questa mossa audace permetterebbe ad Allegri di bypassare l’emergenza in attacco. Le alternative come Christian Pulisic sono infortunate e un Christopher Nkunku, pur essendo rientrato, è ancora lontano dalla forma migliore. In questo scenario, l’utilizzo di Loftus-Cheek garantirebbe al Milan un uomo in grande condizione, capace di creare superiorità numerica e, soprattutto, di concludere a rete, un aspetto che manca gravemente con Gimenez.

L’eventuale panchina per Gimenez avrebbe anche una finalità psicologica. L’attaccante messicano non gioca con la giusta serenità e spensieratezza, e togliergli la pressione del titolare potrebbe aiutarlo. Entrare a partita in corso, senza l’obbligo di risolvere subito la crisi del gol, potrebbe essere la mossa vincente per far ritrovare al giocatore la via della rete, come suggerisce la Rosea. La decisione finale di Allegri su Loftus-Cheek sarà cruciale per affrontare la Roma.