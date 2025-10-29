Connect with us

News

Loftus Cheek Milan, il calciatore inglese ha convinto contro l'Atalanta: da quel che filtra contro la Roma...

News

Gimenez Milan, pioggia di critiche per l'attaccante messicano: al 7 rossonero viene imputata questa cosa

News

Calciomercato Milan, proseguono le trattative per il rinnovo di Tomori! Ultimissime

News

San Siro Milan, annuncio in diretta di Sala: «Fino a questa data sarà da considerare lo stadio di Milano»

News

Calciomercato Milan, possibile colpo dalla Lazio in vista: Tare è pronto a riaprire i contatti

News

Loftus Cheek Milan, il calciatore inglese ha convinto contro l’Atalanta: da quel che filtra contro la Roma…

Milan news 24

Published

20 minuti ago

on

By

Loftus-Cheek

Loftus Cheek Milan, il calciatore inglese ha convinto contro l’Atalanta: da quel che filtra contro la Roma… Le ultimissime notizie

Il momento no di Santiago Gimenez sta costringendo Massimiliano Allegri a una profonda riflessione in vista della delicata sfida di campionato contro la Roma. Con il centravanti messicano ancora a secco di gol e le sue prestazioni sempre più deludenti, il tecnico del Milan, in accordo con il Direttore Sportivo Igli Tare, sta valutando soluzioni tattiche estreme per infondere nuova vita al reparto offensivo. L’ipotesi più concreta, riportata dalla Gazzetta dello Sport, è l’avanzamento di Ruben Loftus-Cheek.

L’inglese, ieri sera contro l’Atalanta, ha avuto un impatto eccellente subentrando a partita in corso. Loftus-Cheek ha mostrato vivacità e capacità di dare la scossa alla fase offensiva, doti che, unite alla sua prestanza fisica, lo rendono una candidata perfetta per una posizione più avanzata. L’idea tattica sarebbe quella di schierare l’inglese in un ruolo più vicino a quello di seconda punta o trequartista d’attacco, affiancando un Rafael Leao le cui condizioni fisiche restano da valutare a causa di un problema all’anca.

Questa mossa audace permetterebbe ad Allegri di bypassare l’emergenza in attacco. Le alternative come Christian Pulisic sono infortunate e un Christopher Nkunku, pur essendo rientrato, è ancora lontano dalla forma migliore. In questo scenario, l’utilizzo di Loftus-Cheek garantirebbe al Milan un uomo in grande condizione, capace di creare superiorità numerica e, soprattutto, di concludere a rete, un aspetto che manca gravemente con Gimenez.

L’eventuale panchina per Gimenez avrebbe anche una finalità psicologica. L’attaccante messicano non gioca con la giusta serenità e spensieratezza, e togliergli la pressione del titolare potrebbe aiutarlo. Entrare a partita in corso, senza l’obbligo di risolvere subito la crisi del gol, potrebbe essere la mossa vincente per far ritrovare al giocatore la via della rete, come suggerisce la Rosea. La decisione finale di Allegri su Loftus-Cheek sarà cruciale per affrontare la Roma.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.