Pulisic torna a disposizione di Allegri: l’americano arma preziosa dalla panchina. Milan a caccia del sorpasso

Pulisic torna finalmente a disposizione di Massimiliano Allegri questa sera in Parma-Milan: americano arma preziosa dalla panchina
Dopo quattro partite di assenza, Christian Pulisic torna finalmente a disposizione del Milan e di Massimiliano Allegri per la delicata trasferta contro il Parma.
L’americano non partirà titolare, poiché non ha ancora i «90 minuti nelle gambe», ma la sua presenza in panchina rappresenta una risorsa fondamentale. Pulisic potrà tornare «più che utile» nel corso della partita, soprattutto se l’andamento del match dovesse complicarsi.
Vincere a Parma è l’unica cosa che conta per la squadra di Allegri, che con i tre punti balzerebbe per almeno una notte in testa alla classifica. Il Corriere della Sera ha infatti titolato: «Milan, operazione sorpasso».