Connect with us

News

Pulisic torna a disposizione di Allegri: l'americano arma preziosa dalla panchina. Milan a caccia del sorpasso

News

Nuovo San Siro, progetto definitivo nel 2026: Oaktree e RedBird in costante contatto con Foster e Manica. Tutti i dettagli

News

Allegri, paradosso da non credere in casa Milan: la statistica non mente, dato assolutamente da migliorare

Calciomercato News

Lewandowski, scadenza 2026 e contatti Milan: il polacco verso l'addio a parametro zero dal Barcellona. Ecco quanto guadagna l'attaccante

News

Tomori e la volontà di ferro: l'infortunio serio a Bergamo e il ritorno in campo lampo. Allegri ha toccato i tasti giusti

News

Pulisic torna a disposizione di Allegri: l’americano arma preziosa dalla panchina. Milan a caccia del sorpasso

Milan news 24

Published

16 minuti ago

on

By

Pulisic

Pulisic torna finalmente a disposizione di Massimiliano Allegri questa sera in Parma-Milan: americano arma preziosa dalla panchina

Dopo quattro partite di assenza, Christian Pulisic torna finalmente a disposizione del Milan e di Massimiliano Allegri per la delicata trasferta contro il Parma.

L’americano non partirà titolare, poiché non ha ancora i «90 minuti nelle gambe», ma la sua presenza in panchina rappresenta una risorsa fondamentale. Pulisic potrà tornare «più che utile» nel corso della partita, soprattutto se l’andamento del match dovesse complicarsi.

Vincere a Parma è l’unica cosa che conta per la squadra di Allegri, che con i tre punti balzerebbe per almeno una notte in testa alla classifica. Il Corriere della Sera ha infatti titolato: «Milan, operazione sorpasso».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.