News
Pulisic Milan, come procede il rientro del calciatore americano? Piano ben definito da Allegri… Ultimissime
Pulisic Milan, come procede il rientro del calciatore americano? Piano ben definito da Allegri… Ultimissime notizie
Finalmente buone notizie per Massimiliano Allegri. Dopo diverse settimane in emergenza, il tecnico del Milan sta progressivamente recuperando i suoi infortunati in vista del prosieguo della stagione. Un recupero cruciale riguarda Christian Pulisic, che domani sera a Parma tornerà a disposizione dopo circa tre settimane ai box per il problema muscolare rimediato in nazionale a metà ottobre.
L’esterno statunitense partirà inizialmente dalla panchina. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Pulisic si sta allenando regolarmente in gruppo da mercoledì e al Tardini giocherà con ogni probabilità uno spezzone di secondo tempo, essenziale per permettergli di ritrovare il ritmo partita.
La notizia più positiva per il Milan è arrivata nelle scorse ore: Pulisic non è stato convocato dagli Stati Uniti per le due amichevoli in programma in questa sosta di novembre per le Nazionali. Una decisione che fa esultare il direttore sportivo Igli Tare e lo staff tecnico.
La mancata convocazione permetterà al numero 11 milanista di restare a Milanello per lavorare in maniera mirata sulla sua condizione fisica, così da essere al top della forma alla ripresa del campionato. Per il Milan è un vantaggio significativo, che consentirà al giocatore di prepararsi al meglio per il Derby di Milano contro l’Inter, in programma il prossimo 23 novembre. Intanto, Allegri aspetta ancora Adrien Rabiot e Santiago Gimenez, che puntano anch’essi a rientrare per la stracittadina.