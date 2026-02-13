Pulisic Milan, doppia nota positiva per lo statunitense: recupero totale per il Pisa e pronto il rinnovo!

Pulisic Milan, doppia nota positiva per lo statunitense che di rientro dall’infortunio è pronto a tornare per la gara odierna. Vicino anche il rinnovo

Dopo una breve pausa a causa dell’indisponibilità di San Siro, il Milan torna in campo questa sera a Pisa. La squadra rossonera ha avuto circa dieci giorni di pausa, un periodo che ha permesso a Massimiliano Allegri di recuperare alcuni dei suoi giocatori chiave, tra cui Christian Pulisic, che aveva saltato la trasferta contro il Bologna a causa di una borsite all’ileopsoas.

Pulisic torna a disposizione, ma partirà dalla panchina

Pulisic è finalmente tornato a disposizione di Allegri, come confermato dal tecnico livornese in conferenza stampa: «Pulisic ieri si è allenato per la prima volta in gruppo, è a disposizione ma avrà quindici o venti minuti nelle gambe». L’attaccante americano, che non ha ancora trovato la via del gol nel 2026 (l’ultimo gol risale al 28 dicembre 2025 contro l’Hellas Verona), partirà dalla panchina a Pisa. La sua condizione fisica non è ancora ottimale, ma Allegri lo ha a disposizione come possibile cambio a partita in corso.

Nkunku e Loftus-Cheek, coppia confermata in attacco

In attacco, Allegri confermerà la coppia Nkunku-Loftus-Cheek dal primo minuto, la stessa vista contro il Bologna dieci giorni fa. La decisione di schierare i due titolari consente al Milan di mantenere un assetto offensivo solido, pur con la consapevolezza che Pulisic e Leao, anche lui non al meglio della forma a causa di un’infiammazione al pube, saranno pronti a subentrare in qualsiasi momento. Niclas Fullkrug rappresenterà un’alternativa importante per Allegri durante il match.

Il rinnovo di Pulisic: trattative in corso per il prolungamento

Nel frattempo, continua a tenere banco il futuro di Pulisic, con il Milan che sta già lavorando sul rinnovo del suo contratto, attualmente valido fino al 2027. Il club rossonero ha un’opzione per estendere l’accordo fino al 2028 e, con molta probabilità, la eserciterà. Tuttavia, come sottolineato nelle ultime settimane, sono in corso dialoghi tra le parti per trovare un’intesa per un rinnovo più lungo, a conferma che Pulisic è considerato un elemento imprescindibile per il progetto rossonero. Le sue ottime prestazioni nelle ultime stagioni hanno consolidato il suo status di giocatore chiave, e il Milan farà di tutto per blindarlo a lungo termine.