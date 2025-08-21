Pulisic, due anni fa la prima gioia con il Milan: da lì in poi che numeri per Capitan America – VIDEO

Pulisic ha aperto il suo conto dei gol al Milan esattamente due anni fa. Numeri clamorosi per lo statunitense in queste due stagioni

Christian Pulisic, il talentuoso calciatore statunitense soprannominato “Capitan America”, ha segnato il suo esordio con la maglia del Milan in modo indimenticabile, esattamente due anni fa. Era il 21 agosto 2023 quando, in una trasferta a Bologna, Pulisic trovò la via del gol al Dall’Ara, mettendo subito in mostra il suo talento e la sua determinazione. Quella rete non fu solo un bel modo per presentarsi ai tifosi, ma un’anticipazione di ciò che sarebbe diventato: una pedina fondamentale per il club rossonero.

Un rendimento da top player: i numeri di Pulisic

Da quell’esordio, il percorso di Pulisic con il Diavolo è stato un crescendo di successi. Le sue statistiche parlano chiaro: in 101 partite totali tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League ed Europa League, l’esterno offensivo ha collezionato 33 gol e 23 assist. Un bottino impressionante che dimostra la sua incisività non solo in fase realizzativa, ma anche nel mettere i compagni in condizione di segnare. La sua abilità nel saltare l’uomo, la sua visione di gioco e la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli offensivi lo hanno reso un elemento imprescindibile per l’allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico noto per la sua pragmatica gestione della rosa.

Un punto di riferimento per il futuro del Milan

L’impatto di Pulisic va oltre le semplici cifre. Il suo arrivo ha portato una ventata di freschezza e imprevedibilità all’attacco rossonero, offrendo soluzioni tattiche nuove e dinamiche. L’ex giocatore del Chelsea è diventato in breve tempo un punto di riferimento per il suo impegno, la sua professionalità e la sua leadership in campo. La sua presenza è cruciale per le ambizioni del Milan, che punta a lottare per le posizioni di vertice e a tornare protagonista nelle competizioni europee. I tifosi rossoneri si aspettano molto da lui e l’esterno statunitense ha tutte le carte in regola per continuare a scrivere pagine importanti nella storia del club, confermando il suo status di giocatore chiave.