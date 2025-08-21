MN24 – Conferenza stampa Allegri: quando parlerà il tecnico del Milan in vista del match contro la Cremonese. Le ultimissime

È un giorno di vigilia molto atteso a Casa Milan per la prima conferenza stampa di Massimiliano Allegri da quando è tornato sulla panchina rossonera verso un impegno ufficiale. Domani, a partire dalle 12, il tecnico livornese risponderà alle domande dei giornalisti, pronto a presentare la sfida casalinga valida per la prima giornata di campionato. Sarà l’occasione per i media e i tifosi di sentire per la prima volta la voce del nuovo allenatore dopo la sua nomina.

C’è grande curiosità per le parole di Allegri, chiamato a risollevare un club reduce da una stagione deludente, conclusa con un nono posto che ha lasciato l’amaro in bocca. Le aspettative sono alte, e tutti si chiedono quale sarà la sua strategia per invertire la rotta. Il nuovo Milan di Allegri si confronterà subito con la Cremonese, un avversario non facile che chiederà fin da subito il massimo impegno. Allegri dovrà dimostrare di aver saputo lavorare bene in poco tempo per dare una nuova identità a una squadra in difficoltà.

La Cremonese, definita “grigiorossa” nel tuo prompt, sarà il primo test per le idee di Allegri e per la sua visione di gioco. Sarà interessante capire come intende gestire la pressione del ritorno, e come affronterà una sfida cruciale per partire con il piede giusto. Il passato vincente di Allegri al Milan, con uno scudetto e una Supercoppa Italiana, è un punto di partenza importante, ma il tecnico sa che dovrà riconquistare la fiducia sul campo, a partire da questa prima, cruciale partita.