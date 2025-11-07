Pulisic Milan, Max Allegri ha fatto il punto sulla sua condizione fisica: «Quanti minuti ha? Dico che…». Le ultimissime notizie

La conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Parma-Milan ha fornito spunti interessanti sulla gestione fisica dei suoi uomini e sul reparto offensivo. Confermando il rientro di Christian Pulisic, il tecnico ha fatto il punto sulla condizione dello statunitense, pur mantenendo un alone di mistero sul suo minutaggio.

«Pulisic ha fatto due allenamenti con la squadra», ha dichiarato Allegri. Il tecnico si è detto fiducioso sulla rapidità del recupero del giocatore: «Sta bene fisicamente, non ha bisogno di lavorare tantissimo per trovare la condizione per il fisico che ha». Nonostante il rientro, il minutaggio dell’esterno rimane un’incognita: «Non so quanti minuti ha», ha chiosato l’allenatore, lasciando intendere che il suo utilizzo a Parma sarà gestito con cautela per evitare ricadute.

Intanto, Allegri sembra non avere dubbi sulla disposizione tattica di Rafael Leao. Nonostante il ruolo di attaccante esterno sia il suo preferito, il portoghese continuerà ad agire come centravanti nel 3-5-2 rossonero, affiancato da Nkunku. La coppia d’attacco, scelta anche per l’impegno nel Derby di Milano del 23 novembre, sarà chiamata a garantire profondità e finalizzazione nella “partita brutta” prevista domani dal tecnico.

Il Milan ha bisogno dei gol di Leao e della fantasia di Pulisic al rientro, e il direttore sportivo Igli Tare confida che le scelte di Allegri portino ai tre punti.