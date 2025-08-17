Pulisic a Sport Mediaset: «Potevamo fare più gol. Scudetto? La cosa che conta è una»

Pulisic al termine di Milan Bari è intervenuto a Sport Mediaset, queste le sue parole dopo la Coppa Italia

Christian Pulisic, al termine di Milan-Bari, match valevole per il primo turno di Coppa Italia, terminato 2-0 per i rossoneri, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le parole del difensore:

LE PAROLE: «Buon inizio della stagione, potevamo fare anche più gol. L’importante però era vincere e passare al turno successivo. La cosa più importante è la prossima settimana, non pensiamo allo Scudetto, ma partita per partita».