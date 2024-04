Pulisic da record: il gol al Lecce gli vale un importante traguardo! I dettagli

Christian Pulisic da record in Milan-Lecce: la rete contro la squadra salentina gli vale un importante traguardo. Ecco quale

La rete con la quale ha sbloccato Milan-Lecce vale un importante record per Christian Pulisic, oggi schierato da trequartista alle spalle di Olivier Giroud da Stefano Pioli.

Per la prima volta in carriera l’americano ha infatti raggiunto la doppia cifra (10 gol) in uno dei 5 top campionato europei. Sono 13 quelli totali in stagione per un calciatore imprescindibile per il Diavolo.