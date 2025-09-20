Pulisic bomber del Milan, numeri da urlo: tra Serie A e Coppa Italia! Segna lui in attesa degli attaccanti

Pulisic è il bomber del Milan di Massimiliano Allegri: numeri importantissimo in questa prima parte di stagione

L’inizio di stagione del Milan ha un solo grande protagonista: Christian Pulisic. Il fantasista statunitense, con la doppietta e l’assist in Udinese-Milan, si è confermato l’uomo più in forma della squadra rossonera, un vero e proprio trascinatore.

I numeri parlano chiaro e sono impressionanti: in appena quattro partite tra Serie A e Coppa Italia, Pulisic ha già messo a segno 4 gol e 1 assist. Una media realizzativa da attaccante di razza, che lo pone al centro del progetto tecnico di Massimiliano Allegri, il pragmatico tecnico del Diavolo.

Il Pulisic visto in questo inizio di campionato è un giocatore completo, capace di segnare, creare e servire i compagni. La sua doppietta contro l’Udinese ha dimostrato la sua freddezza sotto porta, mentre l’assist per Youssouf Fofana, il dinamico centrocampista francese, ha messo in luce la sua visione di gioco.

Questa esplosione di Pulisic è una manna dal cielo per i rossoneri, che hanno trovato un bomber inatteso, in attesa del pieno recupero di Rafael Leão, il talento portoghese, e della sbloccata degli altri attaccanti.

La leadership offensiva di Pulisic è un segnale di speranza per tutti i tifosi del Milan. In un momento in cui la squadra cerca di trovare il suo equilibrio, il contributo costante del calciatore americano è un punto fermo. La sua capacità di incidere così profondamente in ogni partita lo rende un elemento insostituibile, il faro dell’attacco del Diavolo.