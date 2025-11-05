Connect with us

News

MN24 - Pulisic, indiscrezione totalmente confermata: intesa con gli USA di Pochettino e decisione ormai presa

News

Ricci, bella notizia per il centrocampista del Milan: pre-convocazione di Gattuso. Da definire ancora la situazione di Rabiot

News

MN24 - Pulisic torna in gruppo! Ottime notizie da Milanello: recupero completato, l'americano sarà a disposizione contro il Parma

News

MN24 - Infortunio Santiago Gimenez, il Milan fa chiarezza sul messicano! Indiscrezioni smentite e derby nel mirino. Ultime

News

Vendita San Siro, la Procura di Milano indaga per turbativa d'asta. Tempistiche troppo strette denunciate dal Promoter Trotta

News

MN24 – Pulisic, indiscrezione totalmente confermata: intesa con gli USA di Pochettino e decisione ormai presa

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Pulisic

Pulisic, le indiscrezioni delle ultime ore sono totalmente confermate: l’americano non sarà convocato dagli USA durante la prossima sosta

Ottime notizie per il Milan e Massimiliano Allegri: Christian Pulisic ha completato il recupero fisico ed è pronto per tornare in campo.

Come riportato dalla redazione di Milannews24, il numero 11 rossonero «è infatti oggi tornato a lavorare in gruppo» ed è quindi recuperato per la trasferta in casa del Parma, in programma sabato sera alle 20.45.

Inoltre, il Milan potrà contare su di lui al 100% dopo la sosta. Sempre secondo Milannews24, Pulisic «quasi sicuramente non andrà con gli USA durante la sosta per le nazionali». Questa decisione permetterà all’americano di proseguire il lavoro di recupero a Milanello, evitando lo stress dei viaggi e degli impegni internazionali, e di presentarsi al meglio per la ripresa del campionato.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.