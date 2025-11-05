News
MN24 – Pulisic, indiscrezione totalmente confermata: intesa con gli USA di Pochettino e decisione ormai presa
Pulisic, le indiscrezioni delle ultime ore sono totalmente confermate: l’americano non sarà convocato dagli USA durante la prossima sosta
Ottime notizie per il Milan e Massimiliano Allegri: Christian Pulisic ha completato il recupero fisico ed è pronto per tornare in campo.
Come riportato dalla redazione di Milannews24, il numero 11 rossonero «è infatti oggi tornato a lavorare in gruppo» ed è quindi recuperato per la trasferta in casa del Parma, in programma sabato sera alle 20.45.
Inoltre, il Milan potrà contare su di lui al 100% dopo la sosta. Sempre secondo Milannews24, Pulisic «quasi sicuramente non andrà con gli USA durante la sosta per le nazionali». Questa decisione permetterà all’americano di proseguire il lavoro di recupero a Milanello, evitando lo stress dei viaggi e degli impegni internazionali, e di presentarsi al meglio per la ripresa del campionato.