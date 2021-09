Psg, Donnarumma in cerca di una chance contro il City

Dopo le tante panchine di queste prime giornate, Gianluigi Donnarumma spera di essere rilanciato in Champions League

Per la stampa francese Gianluigi Donnarumma è ormai un caso. Ieri sera, l’ex portiere del Milan ha collezionato la quinta panchina stagionale, segno inequivocabile che per Pochettino il guardiano dei pali titolare è Keylor Navas. Uno che non è facile da scavalcare nelle gerarchie.

Gigio spera però che il suo momento arrivi presto. Già in Champions nel big match contro il Manchester City potrebbe essere rilanciato dal primo minuto. Un occasione da non sciupare per conquistare in pieno tutto l’ambiente.