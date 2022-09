Pronti sei tagli tra gli stranieri nella lista Champions del Milan: ecco i dettagli

Ecco le ultime sulla lista Champions del Milan e i tagli che verranno fatti da Stefano Pioli: i dettagli

Entro la mezzanotte di oggi, il Milan dovrà consegnare la lista Champions e che vedrà dei tagli, anche abbastanza dolorosi.

Sicuramente sarà out Zlatan Ibrahimovic così come Tiemoué Bakayoko, poi fuori anche Vranckx, Thiaw e Adli. Inserito nei calciatori non formati utilizzabili ci sarà Dest, mentre ballottaggio tra Tatarusanu e Fode Ballo-Touré. Non sarà inserito neanche Alessandro Florenzi a causa dell’infortunio.