Gravi problemi in casa Milan per quanto riguarda la porta: solo 4 clean sheet su 19 match disputati

Come riportato da Tuttosport, ci sono gravi problemi in casa Milan per quanto riguarda la porta e la difesa.

Nel corso di questo campionato i rossoneri hanno mantenuto la porta inviolata solo 4 volte su 19: zero volte in Coppa Italia e Supercoppa (logicamente) e solamente 2 volte su 6 in Champions League.