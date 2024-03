Probabili formazioni Slavia Praga Milan: ritornano i titolari. Le possibili scelte di Pioli per il ritorno degli ottavi di Europa League

Giovedì 14 marzo, alle ore 18:45, andrà in scena alla ‘Eden Aréna‘ il ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Slavia Praga e Milan e si riparte dal vantaggio per 4-2 in favore dei rossoneri. Ecco di seguito le probabili formazioni:

Slavia Praga (4-2-3-1): Stanek; Vicek, Holes, Zima, Boril; Masopust, Dorley; Doudera, Provod, Zmrzly; Chytil.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud.