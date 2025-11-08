Probabili formazioni Parma Milan: Allegri vara un solo cambio rispetto alla gara contro la Roma. Le ultime

Probabili formazioni Parma Milan: l’unica variazione rispetto alla vittoria contro la Roma sarà la presenza di Estupinan a sinistra al posto di Bartesaghi

Questa sera, Massimiliano Allegri guiderà il suo Milan al Tardini contro il Parma nell’undicesima giornata di campionato. Il tecnico toscano ha sapientemente evitato il discorso primo posto in conferenza stampa, rinviando, come sua abitudine, a marzo ogni tema superiore all’obiettivo del quarto posto. Ha, tuttavia, battuto molto sull’importanza dei tre punti per i suoi ragazzi.

Le insidie del Parma e i precedenti difficili

La partita è da non sottovalutare. Il Parma fu la squadra che, già alla seconda giornata della scorsa stagione, fece capire ai tifosi rossoneri quanto l’annata ’24-25 sarebbe stata complicata. Storicamente, le formazioni di caratura simile a quella ducale hanno creato non pochi problemi al Milan: alla prima giornata la squadra perse contro la Cremonese, e il 24 ottobre fu fermata sul 2-2 dal Pisa.

Allegri non vuole cali di tensione e ha ribadito che l’attenzione deve essere massima e la testa deve essere solo su Pellegrino e compagni. Guai a guardare un po’ più in là, al derby contro l’Inter del 23 novembre.

Il Parma di Cuesta è, inoltre, una squadra ferita e reduce da due sconfitte interne consecutive contro Roma e Bologna, con quest’ultima pagata con l’espulsione di Ordonez, che salterà la sfida contro il Diavolo. Tutti gli ingredienti per una partita fondamentale che chiuderà il sabato di questo 11° turno.

Probabili Formazioni Parma Milan

PARMA (4-4-2): Suzuki, Delprato, Troilo, Valenti, Britschgi; Bernabé, Keita, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta. A disposizione: Rinaldi, Corvi, Trabucchi, Ndiaye, Valeri, Begic, Benedyczak, Hernani, Plicco, Cremaschi, Djuric, Cardinali, Ciardi. Indisponibili: Almqvist, Circati, Estevez, Frigan, Ondrejka, Oristanio.

MILAN (3-5-2): Maignan, De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinian; Nkunku, Leao. All. Allegri. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Tomori, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic, Castiello.