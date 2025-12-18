Probabili formazioni Napoli Milan: Allegri col dubbio Leao, Fofana vince il ballottaggio con Loftus-Cheek

Probabili formazioni Napoli Milan: Massimiliano Allegri deve sciogliere il dubbio relativo a Leao e rilancia Fofana a centrocampo

Tutto pronto all’Al-Awwal Park per la semifinale di Supercoppa Italiana. Il Milan, detentore del trofeo, scende in campo con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato undici mesi fa, trascinato dalla mentalità vincente di Massimiliano Allegri. Dall’altra parte, il Napoli di Antonio Conte cerca vendetta e gloria, ridisegnando l’assetto tattico per sopperire alle pesanti assenze.

Milan: Senza Leao, spazio al “blocco granitico”

Allegri deve fare i conti con il forfait (almeno dall’inizio) di Rafael Leao. Il numero 10 non ha partecipato alla rifinitura e si accomoderà in panchina, pronto a subentrare come arma tattica nella ripresa. Il tecnico livornese si affida alla qualità di Modric in mezzo al campo e alla coppia Nkunku-Pulisic alle spalle dell’unica punta. Sulla fascia destra, occhi puntati sul neo-rinnovato Saelemaekers, chiamato a dare equilibrio e spinta costante.

Napoli: Le mosse di Conte tra “tutta fascia” e recuperi

Antonio Conte rimescola le carte. Il modulo resta il collaudato 3-4-2-1, ma le interpreti cambiano:

Politano “alla Perisic”: Il tecnico lo sposta sulla linea dei centrocampisti a tutta fascia, un ruolo di sacrificio che allontana l’ex Inter dalla porta ma garantisce copertura.

Lukaku in panchina: Il belga torna tra i convocati ma non è ancora pronto per i 90 minuti; partirà dalla panchina insieme agli esclusi eccellenti Beukema e Lang.

Probabili formazioni Napoli Milan

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund.

A disposizione: Contini, Ferrante, Pugliese, Juan Jesus, Beukema, Marianucci, Mazzocchi, Gutierrez, Vergara, De Chiara, Prisco, Baridó, Lang, Ambrosino, Lucca, Lukaku.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Pavlovic, De Winter, Tomori; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic.