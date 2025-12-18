Rinnovo Saelemaekers, il belga lancia un segnale: da Maignan a Pulisic, l’ex Roma è rossonero a vita

Rinnovo Saelemaekers, il prolungamento del belga è anche un messaggio agli altri calciatori che stanno discutendo il prolungamento

Il rinnovo di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2031 non è solo un atto formale, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti. Come sottolineato da Gazzetta.it, legare un calciatore per i prossimi sei anni — di fatto l’intera maturità della sua vita sportiva — rappresenta un segnale di stabilità potentissimo in un momento di grandi incertezze contrattuali a Milanello.

Rinnovo Saelemaekers, l’intoccabile di Allegri nel deserto dei prolungamenti

Mentre il dialogo con altri pilastri della rosa sembra procedere tra mille ostacoli, il belga è diventato il primo punto fermo della “fase due” del progetto di Igli Tare e Massimiliano Allegri:

Lo spettro Maignan: Il portiere francese resta una «rosa piena di spine». Nonostante gli spiragli incoraggianti dell’ultima ora per evitare la partenza a zero nel 2026, la trattativa rimane complessa e carica di tensione mediatica.

Il portiere francese resta una «rosa piena di spine». Nonostante gli spiragli incoraggianti dell’ultima ora per evitare la partenza a zero nel 2026, la trattativa rimane complessa e carica di tensione mediatica. Il rebus Pulisic: Anche con l’americano, nonostante il rendimento altissimo, il dialogo per il prolungamento non ha registrato i passi avanti sperati, alimentando le ombre sul futuro a lungo termine del numero 11.

Anche con l’americano, nonostante il rendimento altissimo, il dialogo per il prolungamento non ha registrato i passi avanti sperati, alimentando le ombre sul futuro a lungo termine del numero 11. L’eccezione Alexis: In questo scenario, Saelemaekers incarna la certezza. Tornato dal prestito alla Roma, ha convinto Allegri grazie alla sua duttilità nel 3-5-2, trasformandosi da comprimario a titolare inamovibile.

Cifre e valore simbolico

Il rinnovo ha portato con sé un meritato adeguamento: