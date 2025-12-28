 Probabili formazioni Milan Verona: Allegri in emergenza
Probabili formazioni Milan Verona: Allegri in emergenza in attacco conferma Nkunku. E a centrocampo…

1 ora ago

Probabili formazioni Milan Verona: Massimiliano Allegri conferma De Winter e Nkunku titolari e sceglie Loftus-Cheek a centrocampo

Tutto pronto a San Siro per il lunch match della 17^ giornata di Serie A. Con il fischio d’inizio fissato alle 12:30, le probabili formazioni della Gazzetta dello Sport confermano le intenzioni di Massimiliano Allegri: blindare il secondo posto e sfruttare il “fattore casa” contro un Verona che storicamente non ha mai vinto al Meazza.

Qui Milan: De Winter e Bartesaghi le sorprese

Allegri opta per un 3-5-2 robusto, dovendo rinunciare a Rafael Leão e in attesa che Füllkrug sia arruolabile a gennaio.

  • Difesa: Confermato il terzetto che ha ben figurato in Supercoppa. Koni De Winter vince ancora il ballottaggio e agisce al centro tra Tomori e Pavlovic.
  • Centrocampo: Sulle fasce spazio a Saelemaekers e alla gioventù di Bartesaghi. In mediana, la qualità è garantita da Luka Modrić e Rabiot, con Loftus-Cheek preferito a Fofana come incursore titolare.
  • Attacco: Coppia obbligata con Nkunku (a caccia del primo gol in campionato) e il leader Pulisic.

Qui Verona: muro e ripartenze

L’Hellas di Zanetti risponde a specchio con un 3-5-2 molto fisico per cercare di interrompere il record negativo di 67 gare senza vittorie a San Siro.

  1. Difesa: Linea guidata da Bella-Kotchap, chiamato a contenere la velocità di Pulisic.
  2. Mediana: Muscoli e dinamismo con Al-Musrati e Serdar pronti a schermare la difesa e innescare i quinti Oyegoke e Bradaric.
  3. Attacco: La coppia Giovane-Mosquera avrà il compito di impensierire Maignan, sfruttando i pochi spazi concessi dai rossoneri.

Probabili formazioni Milan Verona

MILAN: (3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. 

HELLAS VERONA (3-5-2) Montipò; Nunez, Nelson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera.

