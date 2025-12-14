Probabili formazioni Milan Sassuolo: Allegri conferma l’undici di Torino con una sola novità. Modric in regia

Probabili formazioni Milan Sassuolo: Massimiliano Allegri confermerà gli undici che hanno affrontato il Torino lunedì sera. Nkunku con Pulisic

La domenica di Serie A si apre con il Milan capolista impegnato in un lunch match (ore 12:30) contro il Sassuolo, una partita considerata abbordabile solo sulla carta ma che, storicamente, si è rivelata insidiosa. Il Sassuolo, infatti, è ormai tranquillo in classifica e può sognare un posto in zona Conference League.

Il Milan di Massimiliano Allegri, nonostante una stagione più che positiva, ha mostrato delle crepe proprio contro le squadre di “seconda fascia”:

Precedenti Negativi: Si ricordano il KO interno con la Cremonese alla prima giornata, e i pareggi contro Pisa (2-2) e Parma (2-2).

Si ricordano il KO interno con la Cremonese alla prima giornata, e i pareggi contro Pisa (2-2) e Parma (2-2). Equilibrio Storico: Nelle ultime otto sfide tra Milan e Sassuolo in Serie A regna il grande equilibrio: tre vittorie per parte e due pareggi .

Nelle ultime otto sfide tra Milan e Sassuolo in Serie A regna il grande equilibrio: . San Siro Amaro: Il Milan ha vinto solo una delle ultime cinque sfide casalinghe in campionato contro i neroverdi (un pareggio e ben tre sconfitte), ovvero l’ultimo precedente del 30 dicembre 2023 (1-0 con gol di Pulisic). Solo una volta il Milan ha ottenuto due successi consecutivi in casa contro il Sassuolo (tra il 2015 e il 2016).

Senza Rafael Leão, Allegri si affida al modulo che ha garantito solidità, mentre Fabio Grosso risponde con il classico tridente d’attacco.

Probabili formazioni Milan Sassuolo

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. Allenatore: Allegri. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Estupinan, Athekame, Odogu, Jashari, Ricci, Sala, Castiello.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Kone, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso. A disposizione: Satalino, Zacchi, Candé, Coulibaly, Lipani, Iannoni, Moro, Pierini, Fadera, Cheddira, Wranckx.