Milan Sassuolo, obiettivo tre punti e l’intreccio scudetto: domenica caldissima in Serie A

Milan Sassuolo, la sfida di San Siro delle 12.30 apre un’intensa domenica dal sapore di scudetto: obiettivo tre punti

Il Corriere dello Sport apre l’intensa domenica di Serie A, 14 dicembre 2025, con il titolo d’impatto: «Sotto a chi toppa. Domenica hot nella corsa Scudetto».

La giornata si preannuncia cruciale per la vetta della classifica e funge da prologo per l’imminente Supercoppa Italiana. Ci aspettano 360 minuti di calcio prima che le capoliste volino in Arabia Saudita.

Il Milan è la prima a scendere in campo, a pranzo contro il Sassuolo, con un attacco affidato al duo Pulisic-Nkunku. Nonostante la sua squadra sia in testa, Massimiliano Allegri ha voluto ribadire in conferenza stampa che Napoli e Inter restano le favorite per il titolo.

A seguire, saranno impegnate anche la Juventus e il Napoli, chiamato a rispondere alla sfida del Milan prima dello scontro diretto in Supercoppa di giovedì.