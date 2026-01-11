News
Probabili formazioni Fiorentina Milan: Allegri vara il turnover, chance per Fullkrug e Jashari. Ultime
Probabili formazioni Fiorentina Milan: Massimiliano Allegri ruota gli uomini in vista della trasferta del Franchi. Tocca a Fullkrug in avanti
Il Milan di Massimiliano Allegri approda al “Franchi” per la ventesima giornata di Serie A con l’obiettivo di cancellare il pari interno col Genoa e consolidare il secondo posto. La storia sorride ai rossoneri, che contro i viola vantano numeri da record, ma la trasferta in Toscana si è rivelata spesso una trappola negli ultimi anni.
Numeri e Precedenti: Un classico della Serie A
La sfida tra Fiorentina e Milan è una delle più iconiche del calcio italiano. Ecco le statistiche principali che accompagnano il match:
- Record di Successi: Il Milan ha vinto 79 delle 171 sfide contro la Viola. Solo contro la Roma i rossoneri hanno ottenuto più vittorie (81) in Serie A.
- Macchina da Gol: La Fiorentina è la squadra contro cui il Diavolo ha segnato più reti nella sua storia nel massimo campionato: ben 268.
- Tabù Pareggio: Negli ultimi 11 confronti c’è stato un solo segno “X” (il 2-2 dell’aprile 2025 al Meazza). Per il resto, il bilancio sorride al Milan con 7 vittorie contro le 3 toscane.
- Il fattore Franchi: Nonostante il trend generale, la Fiorentina ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe contro i rossoneri, invertendo una tendenza che vedeva il Milan dominare in precedenza.
Le Scelte di Allegri e Vanoli
Allegri sorprende ancora una volta. Nonostante le prove tattiche sulla difesa a 4, il tecnico dovrebbe confermare il 3-5-2, ma con pesanti rotazioni a centrocampo:
- Füllkrug dal 1′: Il gigante tedesco è pronto alla prima titolarità, affiancato da Pulisic. Leão e Nkunku (recuperato) partiranno dalla panchina.
- Il “nuovo” centrocampo: Senza l’annunciato riposo di Modric, spazio a Jashari in cabina di regia con Fofana e Rabiot. Sulle fasce confermati Saelemaekers e Estupinan.
- La Viola di Vanoli: La Fiorentina, invischiata nella lotta salvezza (18° posto), si affida al talento di Gudmundsson alle spalle di Moise Kean, con l’ex juventino Fagioli a dettare i tempi in mediana.
Probabili formazioni Fiorentina Milan
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Sohm, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: Lezzerini, Christensen, Ranieri, Marì, Kouadio, Parisi, Fortini, Nicolussi Caviglia, Brescianini, Ndour, Fazzini, Piccoli, Kouamè.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Fulkrug. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Terracciano, Odogu, Dutu, Athekame, Estupinan, Ricci, Dutu, Modric, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku.