Probabili formazioni di Marocco Portogallo: Leao verso l’ennesima panchina

Leao verso la panchina nel quarto di finale tra Marocco e Portogallo: ecco le probabili formazioni del match

Alle ore 16:00 a Doha scenderanno in campo Marocco e Portogallo per il terzo quarto di finale di Qatar 2022. Presente anche un calciatore del Milan in questo match ed è Rafael Leao, che dovrebbe partire dalla panchina. Ecco di seguito le probabili formazioni:

MAROCCO (4-3-3): Bono; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Mazraoui; Amallah, Amrabat, Ounahi; Ziyech, En Nesyri, Boufal. Ct. Regragui

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; William Carvalho, Otavio, Bruno Fernandes; Joao Felix, Gonçalo Ramos, Bernardo Silva. Ct. Fernando Santos