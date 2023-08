Probabili formazioni Bologna Milan: un solo dubbio per Pioli

Probabili formazioni Bologna-Milan: in vista della sfida coi felsinei c’è un solo dubbio per Pioli. Le ultime da Milanello

Come riferito da Antonio Vitiello, c’è un solo dubbio per Stefano Pioli in vista della sfida di lunedì sera del Milan contro il Bologna, esordio dei rossoneri in campionato.

Ballottaggio aperto tra Kalulu e Calabria sulla corsia di destra col francese attualmente in vantaggio nel quartetto con Thiaw, Tomori e Theo Hernandez davanti a Maignan. A centrocampo il terzetto formato da Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders; tridente d’attacco con Pulisic, Giroud e Leao.