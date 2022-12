Probabili formazioni Argentina Francia: le ultime su Giroud

Oggi alle ore 16 in campo la finale del Mondiale in Qatar tra Argentina e Francia, le probabili formazioni della sfida

Non solo Messi contro Mbappé, ma sarà una vera e propria parata di stelle nella partita che chiuderà la rassegna iridata. In casa Argentina pochi dubbi se non in difesa, ma Scaloni è intenzionato a confermare l’undici delle ultime partite. Lisandro Martinez, Otamendi e Romero nei tre. Acuna e Molina sulle fasce con Mac Allister, De Paul e Enzo Fernandez in mediana. Davanti Alvarez preferito a Lautaro con Messi.

Nella Francia da valutare le condizioni di Giroud e degli altri colpiti da influenza nell’ultima settimana. In difesa giocheranno Koundé, Varane, Upamecano e Theo. Tchouameni e Rabiot in mezzo con Griezmann leggermente avanzato alle spalle di Mbappé. Dembelé e Thuram sulle corsie laterali d’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI

Argentina: Emiliano Martinez, Lisandro Martinez, Otamendi, Romero, Acuna, Mac Allister, Enzo Fernandez, De Paul, Alvarez, Messi. All. Scaloni.

Francia: Lloris, Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Dembelé, Thuram, Mbappé. All. Deschamps.