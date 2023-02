Probabile formazione Inter per il Milan: le scelte di Inzaghi

Inter Milan, le probabili scelte di formazione di Simone Inzaghi: Darmian e Dzeko favoriti su Dumfries e Lukaku

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Skriniar, Acerbi e Bastoni in difesa, con Darmian favorito su Dumfries a destra e Dimarco a sinistra. A centrocampo il terzetto Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, panchina per il rientrante Brozovic.

In attacco Lukaku sta crescendo e ha voglia, ma è ancora un po’ indietro. La decisione sul belga verrà presa soltanto stamattina dopo la rifinitura, in questo momento è sfavorito: in pole Dzeko per affiancare Lautaro Martinez.