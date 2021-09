Premier League, Daily Mail: «I calciatori si vaccineranno per ballare»

Il famoso tabloid britannico parla della situazione vaccini in Premier League. Il titolo non lascia spazio ad interpretazioni

Senza vaccini in autunno, in Inghilterra, non sarà possibile accedere a discoteche e locali notturni. Una situazione che, come titolato dal Daily Mail, spingerebbe sempre più calciatori a vaccinarsi. “I calciatori di Premier League riluttanti finalmente si vaccineranno perchè vogliono andare a ballare” è il titolo di apertura del tabloid britannico, che ha poi intervistato uno dei medici del massimo campionato inglese:

«Le restrizioni ai viaggi internazionali stanno cominciando a far capire ad alcuni dei calciatori quanto sia complicato muoversi in giro per il mondo senza essersi vaccinati. Per questa ragione, ma anche per le restrizioni alla loro vita sociale che arriveranno a ottobre, cominceremo a vedere che molti dei giocatori che ancora non lo hanno fatto si andranno a vaccinare».