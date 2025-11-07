Connect with us

News

Precedenti Parma Milan: i numeri sorridono al club rossonero. Le statistiche non mentono

Calciomercato News

Calciomercato Milan, tutti i difensori sul taccuino di Tare: innesto a gennaio certo, l'analisi caso per caso. E Allegri...

News

Curva Sud Milan, protesta degli Ultras rossoneri in vista della trasferta di domani a Parma: il motivo e tutti i dettagli

News

Convocati Portogallo: la decisione di Martinez su Leao. L'elenco completo - FOTO

News

Parma Milan, Allegri ha sciolto le riserve: ballottaggio vinto a centrocampo, in difesa gioca lui. Ultime

News

Precedenti Parma Milan: i numeri sorridono al club rossonero. Le statistiche non mentono

Milan news 24

Published

1 minuto ago

on

By

Milan

Precedenti Parma Milan: gli ultimi incroci tra le due squadre sorridono decisamente al club rossonero. Allegri incrocia le dita

I dati statistici in vista della prossima sfida di Serie A tra Milan e Parma offrono un quadro decisamente favorevole alla squadra rossonera. A riportarlo è l’autorevole agenzia statistica Opta.

Il Milan, infatti, ha dimostrato una netta superiorità nei recenti confronti diretti contro i ducali. Nelle ultime 10 sfide di Serie A giocate contro il Parma, il Diavolo è riuscito a conquistare la vittoria ben sette volte.

A completare il bilancio degli ultimi dieci incontri ci sono due pareggi e una sola sconfitta per il Milan. Questo trend positivo alimenta l’ottimismo di Massimiliano Allegri in vista della trasferta del Tardini, dove l’obiettivo è incamerare i tre punti per non perdere contatto con la vetta.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.