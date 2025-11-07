Precedenti Parma Milan: i numeri sorridono al club rossonero. Le statistiche non mentono

News
Precedenti Parma Milan: gli ultimi incroci tra le due squadre sorridono decisamente al club rossonero. Allegri incrocia le dita
I dati statistici in vista della prossima sfida di Serie A tra Milan e Parma offrono un quadro decisamente favorevole alla squadra rossonera. A riportarlo è l’autorevole agenzia statistica Opta.
Il Milan, infatti, ha dimostrato una netta superiorità nei recenti confronti diretti contro i ducali. Nelle ultime 10 sfide di Serie A giocate contro il Parma, il Diavolo è riuscito a conquistare la vittoria ben sette volte.
A completare il bilancio degli ultimi dieci incontri ci sono due pareggi e una sola sconfitta per il Milan. Questo trend positivo alimenta l’ottimismo di Massimiliano Allegri in vista della trasferta del Tardini, dove l’obiettivo è incamerare i tre punti per non perdere contatto con la vetta.